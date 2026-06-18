Selecţionata Ghanei a învins Panama cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri, pe Toronto Stadium, într-un meci din Grupa L a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Canada, Statele Unite şi Mexic.

Ghana - Panama 1-0, cu Caleb Yirenkyi erou în '90+5

Africanii au câştigat dramatic, printr-un gol marcat de Caleb Yirenkyi (90+5), un joc cu un ritm bun, dar cu o desfăşurare haotică.

Cele două echipe au alergat mult, dar au şi greşit mult, ocaziile de poartă fiind rare.

Panamezii au avut prima oportunitate de a înscris (2), când Waterman a reluat de la 10 metri centrarea lui Murillo, dar portarul Ati Zigi a apărat. Ramos (38) a avut şi el un şut bun, însă imprecis.

Repriza secundă a fost mai animată, dar prima fază notabilă s-a consemnat în min. 60, când Martinez a şutat în plasa laterală din colţul careului mic.

Blackman (64) a încercat să îl surprindă cu o boltă pe Asare, dar portarul a fost la post.

Ramos a avut o intervenţie providenţială în faţa lui Ayew, la centrarea lui Thomas-Asante (65). Acelaşi Ramos s-a evidenţiat şi la poarta cealaltă, cu un şut pe lângă de la 18 metri (67).

''Black Stars'' au dat lovitura pe final, pe contraatac purtat de Thomas-Asante (90+5), care a centrat perfect pentru Yirenkyi, iar acesta a reluat simplu de la 6 metri.

Canaleros puteau egala la unul din ultimele atacuri, cu portarul în careul advers, când Mosquera (90+9) a trimis cu capul în faţa buturilor adverse, iar Ismael Diaz a trimis slab şi Asare a apărat.

Panama a ratat astfel şansa de a obţine primul său punct din istoria Cupei Mondiale şi pe care l-ar fi meritat.

Echipa antrenată de Carlos Queiroz va mai juca în grupă cu Anglia pe 23 iunie şi cu Croaţia pe 28 iunie. Panama va întâlni Croaţia pe 24 iunie şi Anglia pe 28 iunie.

Caseta meciului Ghana - Panama 1-0

Ghana - Panama 1-0 (0-0)

A marcat: Caleb Yirenkyi (90+5).

Toronto, Toronto Stadium: 42.942 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa L

Au evoluat echipele:

Ghana: 1. Lawrence Ati Zigi (16. Benjamin Asare, 46) - 26. Marvin Senaya, 4. Jonas Adjetey, 18. Jerome Opoku, 14. Gideon Mensah - 15. Elisha Owusu (8. Kwasi Sibo, 78), 3. Caleb Yirenkyi, 11. Antoine Semenyo - 24. Ernest Nuamah (7. Abdul Fatawu, 58), 9. Jordan Ayew (căpitan; 25. Prince Adu, 87), 22. Kamaldeen Sulemana (10. Brandon Thomas-Asante, 58). Selecţioner: Carlos Queiroz.

Rezerve neutilizate: 12. Joseph Anang - 2. Alidu Seidu, 6. Abdul Mumin, 17. Rahaman Baba, 21. Kojo Peprah Oppong, 23. Derrick Luckassen, 20. Augustine Boakye, 13. Christopher Bonsu Baah, 19. Inaki Williams.

Panama: 22. Orlando Mosquera - 13. Jiovany Ramos, 16. Andres Andrade, 3. Jose Cordoba - 23. Michael Murillo, 6. Cristian Martinez (24. Azarias Londono, 63), 14. Carlos Harvey, 2. Cesar Blackman (20. Anibal Godoy, 90), 7. Jose Luis Rodriguez (10. Ismael Diaz, 74) - 11. Edgar Yoel Barcenas (căpitan), 18. Cecilio Waterman (17. Jose Fajardo, 63). Selecţioner: Thomas Christiansen.

Rezerve neutilizate: 1. Luis Mejia, 12. Cesar Samudio - 4. Fidel Escobar, 5. Edgardo Farina, 15. Eric Davis, 25. Roderick Miller, 26. Jorge Gutierrez, 8. Adalberto Carrasquilla, 19. Alberto Quintero, 21. Cesar Yanis, 9. Tomas Rodriguez.

Arbitru: Glenn Nyberg; arbitri asistenţi: Mahbod Beigi, Andreas Soderkvist (toţi din Suedia); al patrulea oficial: Khalid Alturais (Arabia Saudită); arbitru asistent de rezervă: Mohammed Alabakry (Arabia Saudită)

Arbitru video: Bram van Driessche (Belgia); arbitri asistenţi video: Marco Di Bello (Italia), Bastian Dankert (Germania)

Cartonaşe galbene: Yirenkyi (16), Blackman (72), Harvey (90+10). Agerpres