Florin Prunea, uluit după ce a urmărit Dinamo - Craiova: ”Nu mi-aș fi imaginat niciodată așa ceva”

Cele două echipe s-au întâlnit în etapa a doua din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, Dinamo s-a impus cu 5-1 și a înregistrat toate cele trei puncte.

După meci, Florin Prunea, fost internațional român, a rămas surprins de jocul ”câinilor” și a explicat că scorul putea căpăta proporții și mai mari dacă Răzvan Sava nu ar fi avut câteva intervenții bune.

”Nu mi-aș fi imaginat niciodată. Dinamo a jucat exact ca o echipă adevărată. Rezultatul putea să fie mai mare, Dinamo a mai avut ocazii. Portarul Craiovei a avut câteva intervenții”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.

Dinamo - Craiova 5-1

Alberto Soro a deschis scorul în minutul 8, iar Alexandru Musi a majorat diferența în minutul 29. Dinamo a avut un gol anulat în minutul 43, iar Universitatea Craiova a rămas în inferioritate numerică în minutul 45+6, când Badelj a fost eliminat în urma unui fault.

În actul secund, oltenii au început abrupt, au micșorat diferența în minutul 50, dar au pierdut controlul meciului ulterior. Pop a dus scorul la 3-1, Cătălin Cîrjan a făcut 4-1 în minutul 76, iar Pascual a închis tabela de marcaj la 5-1 în minutul 90+2.

Echipele de start în Dinamo - Craiova

Dinamo (4-2-2-2): Bellaarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Soro, Mărginean - Armstrong, Cîrjan - Al. Pop, Musi; Rezerve: Al. Roșca - Benavides, Opriș, Duțu, R. Radu, Cr. Mihai, Udosen, Al. Irimia, Mazilu, Tarbă, Hintsa, Karamoko; Antrenor: Nuno Campos

Universitatea Craiova (3-4-3): Sava - Al. Crețu (cpt.), Stevanovic, Badelj - Teles, T. Băluță, Anzor, Webster - D. Matei, Nsimba, Etim; Rezerve: L. Popescu, Al. Maxim - Bancu, Mora, M. Rădulescu, Rus, Screciu, Heri Tavares, Cicâldău, Baiaram, Băsceanu, Elisor; Antrenor: Filipe Coelho