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Campioana mondială a avut un parcurs perfect în grupe, cu trei victorii din tot atâtea meciuri, și pornește mare favorită la calificare.

Argentina - Capul Verde, sâmbătă, de la 1:00. Messi, față în față cu revelația Campionatului Mondial

De cealaltă parte, Capul Verde este surpriza turneului, după ce a trecut neînvinsă de o grupă cu Spania, Uruguay și Arabia Saudită și a ajuns în premieră în fazele eliminatorii ale unui Mondial.

Învingătoarea acestui meci va întâlni în optimile de finală câștigătoarea duelului Australia – Egipt.