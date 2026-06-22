LIVE TEXT Franța - Irak sau întâlnirea de la miezul nopții! Duel în Grupa I de la Campionatul Mondial, de la ora 00:00

Franța - Irak sau întâlnirea de la miezul nopții! Duel în Grupa I de la Campionatul Mondial, de la ora 00:00 CM 2026
SPORT.RO
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CM 2026 se dispută în aceste zile în SUA, Canada și Mexic.

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Franța - IrakFrantaCM 2026kylian mbappeOusmane Dembele
Din articol

Franța - Irak 

De la ora 00.00, în noaptea de luni spre marți, în Grupa I de la CM 2026, vicecampioana mondială Franţa va întâlni Irak.

Marţi dimineaţa, la ora 03.00, în cealaltă partidă din Grupa I, Norvegia va întâlni Senegal. 

Clasamentul din Grupa I

Clasamente oferite de Sofascore

Kylian Mbappe, scut în fața jucătorului Franței pus la zid: "Nu uitați asta! Va fi jucătorul nostru decisiv"

Franța a debutat cu o victorie la Cupa Mondială, 3-1 contra Senegalului, iar naționala condusă de Didier Deschamps visează la un nou trofeu.

Deși nu au lipsit emoțiile, Franța a învins destul de clar naționala Senegalului, scor 3-1. Kylian Mbappe a reușit o dublă, cu Michael Olise în rol de servant, iar Bradley Barcola a marcat și el un gol.

Ousmane Dembele a fost și el titular în primul meci al Franței de la Mondial, însă deținătorul Balonului de Aur nu a reușit să impresioneze și a fost criticat destul de tur în presa din Hexagon. La conferința de presă premergătoare meciului cu Irak (marți, ora 00:00), Kylian Mbappe i-a luat apărarea starului de la Paris Saint-Germain.

"Nu știu dacă Ousmane a fost mai puțin vizibil în meciul cu Senegal. Am revăzut meciul de două ori. În prima repriză, el a fost cel mai bun jucător ofensiv dinre cei patru. În a doua repriză, eu și Michael Olise am fost decisivi, dar și Ousmane a fost important.

Ousmane e o persoană foarte calmă, e câștigător al Balonului de Aur și are parte de încrederea grupului și a staffului. Știe exact cum funcționează echipa națională a Franței. Să nu uităm că a fost accidentat la finalul sezonului. Va deveni și mai puternic și va fi un jucător decisiv pentru noi", a spus Kylian Mbappe, citat de RMC Sport.

Mbappe a vorbit în termeni laudativi și despre un alt coechipier din atac, Michael Olise, cel cu care se pare că are o conexiune excelentă.

"Michael este un jucător excepțional, care poate să creeze ceva diferit în orice meci, un jucător al cărui profil este plăcut de toată lumea. Conexiunea mea bună cu el există și datorită celorlalți jucători din atac. Avem foarte mult talent, deci oricând poate fi ziua altui jucător. 

E mereu o plăcere să joc la echipa națională. Nimic nu este mai presus decât națională. Este un număr istoric, mai ales la Cupa Mondială, însă rezultatul meciului va fi cel mai important", a mai spus Mbappe.

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