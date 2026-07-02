LIVE TEXT Elveția - Algeria pentru un loc în optimile Campionatului Mondial, de la 06:00! Meci istoric pentru Vladimir Petkovic
Turneul final CM 2026 a ajuns în faza șaisprezecimilor.
După meciurile de noapte Spania - Austria și Portugalia - Croația, vineri dimineaţa, de la ora 06:00, Elveţia va întâlni Algeria, la Vancouver, în șaisprezecimile Campionatului Mondial.
Algerienii s-au calificat în fazele eliminatorii după un 3-3 cu Austria în ultimul meci din grupă.
Austria a condus de două ori, dar Algeria a răspuns de fiecare dată. Nord-africanii păreau că şi-au asigurat victoria cu un gol marcat în minutul 90+3, dar Austria a egalat trei minute mai târziu.
Vladimir Petkovic, selecționerul Algeriei, a condus ani de zile naționala Elveției
Iar Algeria lui Vladimir Petkovic va întâlni în 16-imi Elveţia, naţională care a fost antrenată de Petkovic între 2014 şi 2021.
"Elveţia este o echipă mare... Îi cunosc, chiar dacă sunt feţe noi, unii dintre ei au jucat cu mine, aşa că îi cunosc pe aceşti jucători", a spus tehnicianul înaintea partidei directe.
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