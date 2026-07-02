LIVE TEXT Elveția - Algeria pentru un loc în optimile Campionatului Mondial, de la 06:00! Meci istoric pentru Vladimir Petkovic

Elveția - Algeria pentru un loc în optimile Campionatului Mondial, de la 06:00! Meci istoric pentru Vladimir Petkovic CM 2026
SPORT.RO
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Turneul final CM 2026 a ajuns în faza șaisprezecimilor.

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Elveția - AlgeriaElvetiaAlgeriaCM 2026Vladimir Petkovic
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Elveția - Algeria

După meciurile de noapte Spania - Austria și Portugalia - Croația, vineri dimineaţa, de la ora 06:00, Elveţia va întâlni Algeria, la Vancouver, în șaisprezecimile Campionatului Mondial.

Algerienii s-au calificat în fazele eliminatorii după un 3-3 cu Austria în ultimul meci din grupă.

Austria a condus de două ori, dar Algeria a răspuns de fiecare dată. Nord-africanii păreau că şi-au asigurat victoria cu un gol marcat în minutul 90+3, dar Austria a egalat trei minute mai târziu.

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Iar Algeria lui Vladimir Petkovic va întâlni în 16-imi Elveţia, naţională care a fost antrenată de Petkovic între 2014 şi 2021.

"Elveţia este o echipă mare... Îi cunosc, chiar dacă sunt feţe noi, unii dintre ei au jucat cu mine, aşa că îi cunosc pe aceşti jucători", a spus tehnicianul înaintea partidei directe.

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