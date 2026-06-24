Elveția - Canada, de la 22:00. Fruntașele grupei, la braț spre 16-imi

Elveția și Canada sunt fruntașele grupei B, ambele cu câte 4 puncte. Naționala condusă de Murat Yakin a debutat cu o remiză surprinzătoare în duelul cu Qatar, 1-1, când a fost egalată la ultima fază, însă a învins clar Bosnia și Herțegovina, 4-1.

De partea cealaltă, Canada este una dintre echipele cu golaveraj impresionant după primele două runde din grupă. A debutat cu o remiză împotriva Bosniei (1-1), dar a zdrobit Qatar, 6-0.

Canadienii dau și unul dintre cei mai buni marcatori de la această ediție de Mondial - Jonathan David, de la Juventus, care a reușit o triplă în duelul cu Qatar.

La meciul de diseară, selecționerul Jesse Marsch a anunțat că sunt șanse bune ca pe teren să își facă apariția și Alphonso Davies, căpitanul Canadei. Fundașul de la Bayern a acuzat probleme medicale, însă acum pare refăcut și ar putea bifa primele minute.

Învingătoarea din acest duel va stabili și câștigătoarea grupei, iar Murat Yakin, selecționerul Elveției, a explicat de ce miza este foarte importantă.

"Dacă vom termina pe primul loc, vom avea trei sau patru zile în plus pentru odihnă. Ar fi un mare avantaj", a spus Yakin.