Reprezentativa Algeriei a învins, marţi dimineaţa, la San Francisco, cu scorul de 2-1, selecţionata Iordaniei, în etapa a doua a grupei J de la Cupa Mondială. În urma acestui rezultat, iordanienii sunt eliminaţi de la Cupa Mondială.

Iordania - Algeria 1-2 după 1-0

Pentru Iordania a marcat Al-Rashdan, în minutul 36, apoi golurile Algeriei au fost înscrise de Nadir Benbouali, în minutul 69, și Gouiri, în minutul 82.

Iordania: Abulaila - Nasib, Al-Arab, Dahab (Obaid - 90+1) - Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha (Abu Hasheesh - 85) - Al-Mardi (Al-Fakhouri - 76), Olwan (Sharah- 90+1), Al-Tamari (Azaizeh - 84).

Selecţioner: Jamal Sellami

Algeria: Zidane - Aït Nouri (Hadjami - 85), Bensebaïni, Mandi, Belghali - Maza, Zerrouki (Bentaleb - 46), Boudaoui (Benbouali - 46)- Chaibi, Gouiri (Belaid - 86), Mahrez (Moussa - 76).

Selecţioner: Vladimir Petkovic

Meciul a fost arbitrat de slovenul Slavko Vincic.

Iordanianul Mohammad Abualnadi de la Corvinul, rezervă

La iordanieni, fundașul Mohammad Abualnadi de la Corvinul Hunedoara a fost rezervă.

În primul meci al zilei din grupa J, Argentina a învins Austria, scor 3-0, şi s-a calificat în 16-imi.

În ultima etapă a grupei J, la 28 iunie, la 05.00, au loc meciurile Algeria - Austria şi Iordania - Argentina.

Clasamentul din Grupa J

1. Argentina - 6 puncte

2. Austria - 3 puncte

3. Algeria - 3 puncte

4. Iordania - 0 puncte.