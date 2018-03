Florentino Perez nu are doar jucatori de sute de milioane de euro pe lista de achizitii.

Romania se afla intre primele cinci tari din lume in privinta numarului de jucatoare din Top 100 WTA.

Romania a intrat in TOPUL mondial din tenisul feminin!

Mandate de ARESTARE in urma incidentelor de la PAOK - AEK!

Cei 5 sportivi s-au implicat in campania Jeans4Dreams.

Doar 1 punct in ultimele 2 partide pentru Napoli au transformat-o pe Juventus in mare favorita la castigarea titlului in Serie A.