Invazia lui Vladimir Putin (69 ani) în Ucraina, i-a afectat pe sportivii ruși. Aceștia au fost exluși din toate competițiile europene, dar au primit dreptul de a concura sub steagul altor țări. În această categorie se încadrează și Artiom Sewerukhin, care a beneficiat de faptul că are licență italiană și a decis să reprezintă țara din Europa de Sud.

Artiom Sewerukhin a început cu dreptul prima etapă din campionatul de Karting, reușind să câștige prima cursă din Portugalia. Însă, la decernarea premiilor, atunci când a început să răsune imnul Italiei, puștiul a fost protagonistul unui eveniment bizar. Sewerukhin a arătat semnul nazist, iar la final, a izbucnit în râs.

На чемпіонаті світу з картингу росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання. Вимагаємо пожиттєвої дискваліфікації.

Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute at the World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia @fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP