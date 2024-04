Rapid a intrat în play-off de pe poziția secundă, doar că a înregistrat patru eșecuri consecutive și a picat pe cinci. Cristiano Bergodi a fost, așadar, demis, iar cu Bogdan Lobonț interimar, giuleștenii au obținut un rezultat de egalitate și o nouă înfrângere.

Rică Răducanu a analizat situația de la Rapid. Verdict despre Șucu, Bergodi și Șumudică

Rică Răducanu, fost mare internațional român, a vorbit despre situația de la Rapid și a menționat că Dan Șucu încă nu ar fi pregătit pentru a fi patron la un club din Liga 1. De asemenea, Rică Răducanu a precizat că el nu l-ar fi dat afară pe Cristiano Bergodi și, despre posibila venire a lui Marius Șumudică la Rapid, s-a limitat să spună că nu ar fi rea preluarea sa.

”S-a înhămat la o treabă grea cu Rapidul (n.r. Dan Șucu). Cu Rapidul trebuie să ai inimă tare. Băi, e greu de lucrat la Rapid. Ce ți-am zis eu și el încă nu e copt, eu nu-l dădeam afară pe Bergodi. La Rapid trebuie unul să intre puțin în ei. Șumudică nu e rău, e al casei”, a spus Rică Răducanu pentru PRO TV și Sport.ro.

Rapid ocupă locul cinci în play-off-ul Superligii României cu 29 de puncte. Clubul patronat de Dan Șucu și Victor Angelescu a înregistrat cinci eșecuri: 1-2 vs. Farul, 1-2 vs. Universitatea Craiova, 1-4 vs. CFR Cluj, 0-1 vs. Sepsi OSK și 1-3 vs. Farul Constanța, dar și un egal, 2-2 vs. FCSB.

Cum arată clasamentul play-off-ului Superligii României

1. FCSB - 46 de puncte

2. Farul Constanța - 35 de puncte

3. *Universitatea Craiova - 34 de puncte

4. *CFR Cluj - 31 de puncte

5. Rapid București - 29 de puncte

6. Sepsi OSK - 28 de puncte

*Craiova și CFR au un meci în minus