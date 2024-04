Situație teribilă pentru un titular de la națională! A fost tratat greșit pentru o accidentare și ar putea rata EURO 2024

Formația antrenată de Constantin Gâlcă se află la egalitate de puncte cu CFR Cluj, cele două formații fiind la un punct în spatele celor de la Farul Constanța.

Vladimir Screciu, probleme majore de sănătate

În urmă cu două săptămâni, Mihai Rotaru a anunțat că Vladimir Screciu va lipsi de pe teren între patru și șase săptămâni, în urma unei recidive a accidentării pe care a suferit-o la finalul sezonului regulat.

Sorin Cârțu a venit cu o dezvăluire incredibilă despre situația în care se află jucătorul oltenilor, explicând că aceasta ar fi fost tratat greșit și este în pericol să rateze și EURO 2024.

"Aseară am vorbit şi cu Screciu şi m-a îngrijorat ce i se întâmplă copilului ăstuia. Mai are de stat. Îl tratezi de ceva şi el are altceva. I s-a interpretat greşit leziunea. El are o leziune pe un tendon, nu musculară.

El are probleme cu tendonul. Era tratat de ceva şi avea altceva. Nu ştiu ce şanse are să aibă Euro. Mi-a părut rău de el când i-am văzut faţa şi era deprimat, aşa", a spus fostul oficial al oltenilor, potrivit Fanatik.

Mijlocașul defensiv în vârstă de 24 de ani a îmbrăcat tricoul Universității Craiova de 27 de ori, reușind chiar să marcheze un gol.