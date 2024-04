Florinel Coman, incert pentru derby-ul cu Farul Constanța: "Nu există risc pentru EURO, există pentru noi"

Florinel Coman a reușit să marcheze în minutul nouă al partidei, dar a părăsit terenul zece minute mai târziu din cauza unei accidentări.

"Am simțit ceva la inghinal și am decis să nu continui. Normal că nu mi-a trecut așa repede, dar sper să nu mai am nicio problemă în zilele următoare", a spus jucătorul după meci.

Ce a spus Mihai Stoica despre situația lui Florinel Coman

Oficialul de la FCSB a dezvăluit că golgheterul din Superliga României urmează să meargă la Belgrad pentru a se trata la Marijana Kovacevic, explicând că nu este o accidentare atât de gravă, încât să rateze EURO 2024, dar va fi incert pentru următoarele partide ale liderului.

"L-am pierdut pe Coman. Este în RMN acum, e puţin cam devreme, dar este o leziune fibrilară 100%. Nu există risc pentru EURO, există risc pentru noi.

Sperăm că leziunea, dacă există, să nu fie într-o zonă apropiată de tendon ca să poată interveni Marijana Kovacevic, iar etapa viitoare să poată juca. Dacă poate să intervină Marijana, poate merge la Belgrad.

Nu există niciun risc pentru EURO dacă intervine Marijana. Intervenţia ei nu are nicio contraindicaţie. Dacă ea intervine, nu este predispus la recidiva. Este aceeaşi procedură, însă ea are un gel care conduce curentul mult mai bine, de aceea se reface mai repede.

Chiar şi fără intervenţia Marianei, tot nu este în pericol pentru EURO. Leziunea nu este gravă. El s-a oprit, nu a vrut să rişte. Trebuie să fie ceva mic, o contractură sau o întindere mică", a spus Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.