Dorinel Munteanu nu a avut milă de echipă după înfângerea cu UTA Arad

"Bătrâna Doamnă" a făcut diferenţa graţie mutărilor realizate de Mircea Rednic la pauză. Kevin Luckassen a dat pasa de gol la reuşita lui Eric Johana Omondi (62), apoi acesta i-a întors serviciul vârfului olandez (78), iar Rareş Pop (81) a parafat victoria arădenilor.

Golul de onoare al gălăţenilor a fost înscris de italianul Juri Cisotti (90+4), la ultima fază a meciului. Oţelul avea patru victorii şi un egal în play-out până la meciul de la Arad.

În sezonul regulat, meciul direct de la Galaţi s-a terminat cu un egal (1-1), dar Oţelul s-a impus cu 4-2 în deplasare, în retur.

Reacția lui Dorinel Munteanu după înfrângerea cu UTA Arad

"Îmi este greu să cred că am pierdut acest joc pentru că l-am controlat. Am făcut o repriză foarte bună, dar nu am reușit să marcăm.



Știam că adversarul este foarte periculos pe contraatac, speculează orice greșeală. La primul gol a fost o greșeală de curtea școlii, jucătorii nu au fost concentrați, greșeli de curtea școlii. Sigur, cu aceste greșeli am avantajat echipa gazdă care se bucură acum de cele trei puncte.

Dezamăgirea e mare pentru că am făcut o partidă bună. Am luat goluri pe greșeli personale și pe pierderea balonului foarte ușor.

Rămân 3 meciuri și finala Cupei României, asta ne rămâne. Vedem ce vom face", a declarat Dorinel Munteanu, după meci.