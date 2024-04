Dinamo - FC Voluntari, ”prima finală” din play-out, după spusele lui Zeljko Kopic, este și primul meci din etapa a șaptea, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00.

La meciul de pe Stadionul ”Arcul de Triumf”, Dinamo va fi de data aceasta susținută de suporteri, după două meciuri consecutive în deplasare și reducerea suspendării inițiale de patru jocuri fără spectatori.

Dinamo este penultima, pe loc de retrogradare, cu 20 de puncte, în timp ce FC Voluntari este prima deasupra pozițiilor de baraj, cu 22 de puncte.

Zeljko Kopic despre meciul Dinamo - FC Voluntari: ”Este crucial pentru noi”

"Meciul cu FC Voluntari este unul foarte important. Mă bucur că vom putea juca acasă cu suporteri. Ei ne dau energie, fie că jucăm acasă sau în deplasare. Aşa că este unul din lucrurile bune pentru partida de mâine (n.r. - vineri).

Sper că vom lua deciziile bune mâine, că vom reuşi să ne concentrăm şi că nu ne vom lăsa conduşi de emoţii. Timpul se scurge, sigur că suntem dezamăgiţi de numărul de puncte pierdute în prelungirile partidelor, dar asta este în trecut.

Mai avem trei meciuri de jucat, iar mâine este prima finală. Este un meci crucial pentru noi.

Sigur că nu e uşor în situaţia noastră, dar nu trebuie să ne dăm bătuţi niciodată. Eu îmi doresc să am succes la această echipă. Am simţit energia din jurul ei din primul moment în care am venit aici. E o mare responsabilitate pentru mine, însă trebuie să rămân calm şi să iau deciziile cele mai bune.

Avem jucători ale căror contracte expiră în două-trei săptămâni, dar asta nu contează. Eu aştept de la fiecare jucător să dea dovadă de profesionalism şi să îşi facă treaba pe teren.

Eu le-am explicat că joacă la un club mare, să se concentreze şi să dea maximum în aceste ultime meciuri rămase până la finalul campionatului.

Apoi, cine va continua sau nu la Dinamo, e o altă discuţie. Însă eu văd că jucătorii sunt motivaţi şi determinaţi să lupte până la capăt”, a declarat Zeljko Kopic, antrenorul ”câinilor”, la conferința de presă dinaintea partidei cu ilfovenii.

Ultimul Dinamo - FC Voluntari a fost în decembrie, decis de golul lui Goncalo Gregorio

Înfrângerea cu Rapid din 27 ianuarie 2024, scor 1-2, a fost singura suferită de dinamovişti în ultimele şapte partide disputate în campionat pe teren propriu, în rest au cinci victorii şi o remiză.

Dinamo şi FC Voluntari s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 23 de ori, de 18 ori s-au impus bucureştenii, de trei ori au câştigat ilfovenii, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.

Cea mai recentă confruntare din SuperLiga României: 22 decembrie 2023, Dinamo - FC Voluntari 1-0, gol înscris de golgheterul Goncalo Gregorio.

Clasamentul din play-out-ul Superligii