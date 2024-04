Rafael Nadal s-a pozat cu Nadia Comăneci, la Madrid.

Prima sportivă de nota zece din istoria gimnasticii este prezentă în capitala Spaniei cu ocazia turneelor de o mie de puncte, la care participă inclusiv Rafael Nadal, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian.

Nadia Comăneci, alături de Rafael Nadal la Madrid

Nadia Comăneci a publicat pe platformele sociale o imagine făcută alături de Rafael Nadal, după încheierea partidei câștigate scor 6-1, 6-0 de iberic, în detrimentul americanului Darwin Blanch, în vârstă de numai 16 ani.

Mai experimentat cu 21 de ani, Nadal nu a avut vreo emoție și a fost zâmbitor la finalul meciului, arătându-se ușurat că a putut să încheie un meci oficial fără dureri.

Nadal, în grafic pentru Roma și Roland Garros

„E o plăcere atât de mare să te vedem jucând acasă, Rafa,” a scris Nadia Comăneci pe rețelele de socializare, în descrierea fotografiei care s-a viralizat.

Nadia Comăneci a asistat din tribunele Caja Magica la primul meci jucat de Rafael Nadal în turneul de la Madrid.

Atât Nadia Comăneci, cât și Rafael Nadal au apărut în documentarul „Nasty: More Than Just Tennis”, realizat ca omagiu pentru cariera și viața primului număr unu din istoria clasamentului ATP, Ilie Năstase.

Filmul-documentar a fost ales de Festivalul de la Cannes pe lista scurtă a celor mai valoroase producții ale anului.