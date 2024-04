Lupta pentru titlul din Premier League, prin ochii lui Pep Guardiola: "Am un respect și mai mare pentru ei"

Phil Foden a reuşit o dublă pentru "cetăţeni", în minutele 26 şi 34, celelalte goluri fiind marcate de Kevin De Bruyne (17) şi de Julian Alvarez (62).

În urma acestei victorii, Manchester City s-a apropiat la un singur punct de liderul Arsenal, cu patru etape înainte de finalul sezonului, în condiţiile în care mai are de jucat încă o restanţă, împotriva lui Tottenham Hotspur.

Pe 25 mai, elevii antrenorului Pep Guardiola o vor înfrunta pe Manchester United în finala FA Cup, în exclusivitate pe PRO ARENA și VOYO și rămân în cursa pentru titlul din Premier League.

Tehnicianul lui Manchester City nu a exclus-o din cursă pe Liverpool, chiar dacă a pierdut două partide în ultimele trei etape și a explicat că orice pas greșit va conta decisiv până la finalul campionatului.

"Multe lucruri se pot întâmpla. Ce a pățit Liverpool cu Crystal Palace și Everton ni se poate întâmpla și nouă. O poate păți și Arsenal. Nimeni nu este în siguranță. Ce este important este că încă suntem în cursă. Mai sunt multe partide de jucat. Poate pentru că au fost principalii noștri candidați în ultimii ani, dar am un respect și mai mare pentru Liverpool acum.

Arsenal a marcat o mulțime de goluri și nu prea a primit. E dificil, principalul scop este să câștigăm meciuri. Mai avem cinci, dificile. Am mai cucerit titlul până acum, dar asta nu înseamnă că este ușor. Există presiune. Știm că dacă pierdem sau facem o remiză, nu mai avem șansa să luptăm până la capăt", a declarat Pep Guardiola.

????️ "How big of a statement have you made tonight?"

???? "The statement is 3 points. This is the only statement"

Pep Guardiola reacts to Man City's 4-0 win against Brighton ???? pic.twitter.com/oy1XIvPvEs