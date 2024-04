Basarab Panduru, verdict clar în cazul transferului lui Florinel Coman: "Nimeni nu oferă nimic pe el"

Mutarea a stârnit o adevărată dezbatere în spațiul public, iar Basarab Panduru este de partea jucătorului de la FCSB, chiar dacă mulți au contestat decizia luată.

"Eu cred că Florinel Coman trebuie să plece. În 2019-2020 are un sezon bunicel, cu 2.200 de minute. Probabil că voia atunci să plece, n-a plecat şi uite ce a urmat. O ia în jos imediat, 1.500 de minute, apoi cu tot cu accidentare, 890 de minute.

În momentul ăla unde e Coman? Nu mai e niciunde! Nimeni nu oferă nimic pe el, nici măcar 3 milioane. Anul trecut este deja pregătit, iar anul ăsta ajunge la 2.500 de minute şi 18 goluri. Cred că trebuie să plece.

La noi e vorba de bani. La sfârşitul carierei, toată lumea te întreabă câţi bani ai făcut, nu contează ca e Qatar sau alt campionat", a spus Basarab Panduru, la Orange Sport.

Reacția lui Florinel Coman despre comentariile transferului său

După meciul cu Rapid, jucătorul de la FCSB a vorbit despre evoluția echipei în meciul de pe Arena Națională, dar și despre comentariile apărute pe seama transferului în Qatar.

"Am făcut 1-0, am primit acel gol la puțin timp. Iar din fază fixă, contra Rapidului. Dar e un plus față de ei.

Am mai declarat și în trecut, pe mine mă interesează să iau campionatul cu FCSB. Pentru statistică este rău acest egal, dar important este că am ars o etapă. Nu am simțit bucuria fanilor, nu vreau să simt nimic până nu pun mâna pe trofeu.

Nu mă interesează nici dacă mă face cineva în toate felurile (n.r. legat de plecarea în Qatar). Nu mă interesează de nimeni.

Mă interesează doar de opinia unui domn căruia nu vreau să îi dau numele! (n.r. Gică Hagi?) Da! Doar opinia sa contează, legat de asta", a spus Florinel Coman, după meci.