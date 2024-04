Fotbalistul a revenit în Bănie vara trecută, după patru ani petrecuți în străinătate. Alex Mitriță a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil până în iunie 2026.

Lovitură pentru Universitatea Craiova! Cât va lipsi, de fapt, Alex Mitriță

Conform Fanatik, Alex Mitriță va lipsi și la derby-ul de joi seară al oltenilor cu CFR Cluj (21:45), dar și la meciul din următoarea rundă cu Rapid București (luni, 20:30).

Aceeași sursă a indicat faptul că accidentarea lui Alex Mitriță la gleznă a recidivat

Fotbalistul a bifat în actuala stagiune 28 de apariții în sezonul regulat al Superligii României (11 goluri, 10 pase decisive), respectiv trei prezențe în play-off (două goluri, un assist).

Universitatea Craiova, în acest sezon

Oltenii completează podiumul cu 34 de puncte în play-off și se situează la o lungime în spatele celor de la Farul Constanța (poziția secundă), dar au avantajul unui meci în plus.

După cinci runde disputate în a doua parte a campionatului, trupa lui Costel Gâlcă a înregistrat trei victorii - 2-1 vs. CFR, 2-1 vs. Rapid, 3-1 vs. Sepsi - și două înfrângeri - 0-2 vs. FCSB, 1-2 vs. Farul.

Cum arată clasamentul play-off-ului Superligii României

1. FCSB - 46 de puncte

2. Farul Constanța - 35 de puncte

3. *Universitatea Craiova - 34 de puncte



4. *CFR Cluj - 31 de puncte

5. Rapid București - 29 de puncte

6. Sepsi OSK - 28 de puncte

*Craiova și CFR au un meci în minus