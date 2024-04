"Cel mai bun jucător din lume". Fanii rivalelor nu au contenit cu laudele la adresa unui star al lui Manchester City

Phil Foden a reuşit o dublă pentru "cetăţeni", în minutele 26 şi 34, celelalte goluri fiind marcate de Kevin De Bruyne (17) şi de Julian Alvarez (62).

În urma acestei victorii, Manchester City s-a apropiat la un singur punct de liderul Arsenal, cu patru etape înainte de finalul sezonului, în condiţiile în care mai are de jucat încă o restanţă, împotriva lui Tottenham Hotspur.

Pe 25 mai, elevii antrenorului Pep Guardiola o vor înfrunta pe Manchester United în finala FA Cup, în exclusivitate pe PRO ARENA și VOYO și rămân în cursa pentru titlul din Premier League.

Jucătorul de 23 de ani a fost fotbalistul de bază al "cetățenilor" în acest sezon, fiind decisiv în numeroase partide importante.

În cele 48 de jocuri în care a evoluat, Phil Foden a marcat de 25 de ori și a oferit 10 assist-uri, iar cota sa de piață a ajuns la 130 milioane de euro.

După partida cu Brighton, susținători ai lui Manchester United sau Chelsea nu s-au ferit să laude evoluțiile internaționalului britanic.

"Este un candidat cert pentru Balonul de Aur", "Cel mai bun jucător al momentului. Este obligatoriu să fie titular la EURO 2024", "Dacă îți place fotbalul, îți place Phil Foden", "Are un sezon incredibil" sunt doar câteva dintre reacțiile de pe rețelele de socializare.

Goals from @KevinDeBruyne and @julianalvarezzz plus @PhilFoden's brace secured our win at Brighton! ????????

Watch the highlights ???? pic.twitter.com/q2EDTwY44m