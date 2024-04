Ce a spus Jurgen Klopp când a aflat numele antrenorului favorit să-l înlocuiască la Liverpool

Negocierile sunt foarte avansate cu Arne Slot, tehnicianul lui Feyenoord, iar actualul principal de pe Anflield a vorbit despre acest subiect.

"Îmi place de el, îmi place fotbalul pe care îl practică echipa sa. Toate lucrurile pe care le-am auzit despre el sunt numai de bine. Antrenor bun. Nu sunt în măsură să judesc asemenea decizii, dar lucrurile îmi sună bine dacă se întâmplă așa.

Cea mai bună slujbă din lume, cel mai bun club din lume", a spus Jurgen Klopp în cadrul unei conferințe de presă.

Jurgen Klopp has been speaking on his potential successor as Liverpool manager, Arne Slot ???? pic.twitter.com/d3jpjxAYR5