"Acolo trebuie să fie gândul tău". De ce ar trebui să țină cont Florinel Coman în finalul campionatului

Florinel Coman a reușit să marcheze în minutul nouă al partidei, dar a părăsit terenul zece minute mai târziu din cauza unei accidentări.

"Am simțit ceva la inghinal și am decis să nu continui. Normal că nu mi-a trecut așa repede, dar sper să nu mai am nicio problemă în zilele următoare", a spus jucătorul după meci.

Sfatul lui Viorel Moldovan pentru Florinel Coman

Fostul internațional român este de părere că jucătorul nu ar mai trebui să forțeze în această perioadă, ținând cont că titlul este aproape câștigat, iar miza importantă este participarea la EURO 2024.

"Coman a luat o decizie bună (n.r. – să ceară schimbare), eu mă așteptam să iasă un pic mai repede. Oricum, e bine că a ieșit. Eu cred că s-a maturizat foarte mult. Simți cum stau lucrurile, dacă poți sau nu, cât de grav te-ai accidentat.

Sperăm să nu fie ceva mult mai grav. Aductorul nu îl simți când este încălzit, e periculos. Și eu am avut probleme. Spui că îți trece, nu ai nicio problemă. Stai două săptămâni și spui că poți să forțezi.

Sfatul meu pentru Florinel este să vadă ce se întâmplă, să își facă controalele necesare și să nu forțeze. Obiectivul lui în momentul de față este Campionatul European. Titlul este deja luat. De ce trebuie să riști? Pentru ce? Acolo trebuie să fie gândul tău, la European. Acolo trebuie să fii apt. Să nu forțeze, să aibă grijă", a declarat Viorel Moldovan, la Orange Sport.