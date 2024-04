PSG i-a găsit înlocuitor lui Kylian Mbappe pentru ”doar” 55 de milioane de euro

Francezul a ajuns la final de contract cu gruparea pariziană și, chiar dacă șefii au încercat să-l convingă să semneze o nouă înțelegere, acesta va pleca la o altă echipă din postura de jucător liber.

Potrivit zvonurilor apărute în presa din străinătate, Mbappe este foarte aproape de un transfer la Real Madrid, club care l-a dorit și în anii precedenți.

În tot acest timp, PSG lucrează pentru a-i aduce un înlocuitor pe măsură atacantului care a ”rupt plasele” în Ligue 1. S-a zvonit că gruparea de pe Parc des Princes este gata să-i achite clauza de reziliere lui Victor Osimhen de la Napoli, iar acum a apărut și o altă variantă spectaculoasă.

Marcus Thuram (26 de ani), proaspăt campion cu Inter Milano în Serie A, l-ar putea înlocui pe Mbappe la PSG. Potrivit jurnaliștilor de la Reppublica, transferul o poate costa pe campioana Franței aproximativ 55 de milioane de euro.

Și pentru Inter Milano ar putea fi o mișcare bună, având în vedere că Thuram a ajuns gratis la echipă în vara anului 2023, după ce și-a încheiat socotelile cu Borussia Monchengladbach.

???? PSG plans to sign Marcus Thuram to help replace Kylian Mbappé! ????

An offer of €55M could persuade Inter to sell. ????

