Sorana Cîrstea a câștigat în turul doi de la Madrid! Câți bani a încasat românca

Favorita cu numărul 27, Sorana Cîrstea nu a început bine meciul cu tânăra jucătoare de origine filipineză, cedând primele două servicii. Românca a reușit să se redreseze și cu trei break-uri a pus final primului set.

Setul cu numărul doi a fost echilibrat, ambele au făcut schimb de servicii, iar tânăra filipineză în vârstă de 18 ani a reușit să se depășească pe sine. Ambele jucătoare au cedat câte două breakuri, iar finalul s-a decis la tiebreak, unde Eala s-a impus cu 8-6, după ce a fost condusă de româncă cu 6-5.

Setul decisiv a semănat foarte mult cu cel inaugural, ambele sportive au cedat servicii din nou. Cîrstea s-a desprins la 3-2 și la 4-5 și a reușit break-ul care i-a asigurat prezența în turul trei de la Madrid.

The match started out with Sori taking control after a tight start. And then Eala raised her level and made Sori work in the 2nd set. Sori fought, even had match point in the 2nd set tiebreak but not able to get it then. Sorana Cirstea defeated Alexandra Eala 6-3, 6-7, 6-4.