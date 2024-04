Van Dijk a aflat despre înlocuitorul lui Klopp la Liverpool și a reacționat imediat: ”Unul dintre cei mai buni”

Eliminată din UEFA Europa League, trupa din Meresyside a pierdut derby-ul cu Everton de miercuri seară și s-a distanțat de liderul Arsenal în eșalonul de top al Angliei.

Mai mult, Jurgen Klopp, principal la echipa ”cormoranilor” din octombrie 2015, va părăsi Liverpool la finele actualei stagiuni.

Pe lista înlocuitorilor s-au regăsit nume precum Xabi Alonso sau Ruben Amorim, iar recent a apărut și Arne Slot, tehnicianul olandez de la Feyenoord.

Virgil van Dijk, căpitanul ”cormoranilor” și compatriot cu Slot, a vorbit despre posibila numire a antrenorului pe banca tehnică a lui Liverpool.

Fotbalistul a menționat că Arne Slot este unul dintre cei mai buni antrenori din Olanda și că are calitatea necesară să o poată manageria pe Liverpool.

”Arne Slot e unul dintre cei mai buni antrenori olandezi în acest moment. Filozofia pe care o are și prin maniera în care joacă o poate antrena pe Liverpool! O să vedem”, a spus Van Dijk, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

