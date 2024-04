Criticat pentru decizia sa, Xavi a răspuns vehement: "Nu este vorba de bani!"

În cadrul unei conferințe de presă, antrenorul a explicat motivele care l-au determinat să rămână pe banca tehnică. Xavi a explicat că nu este vorba despre bani, ci despre încrederea pe care o simte din partea tuturor celor implicați în club.

"Continui pentru că simt încrederea tuturor, a președintelui, a consiliului de administrație, a lui Deco, a lui Rafa Yuste și a jucătorilor," a afirmat Xavi, citat de Mundo Deportivo.

În timp ce au circulat speculații privind motivele deciziei sale ca fiind de natură financiară, antrenorul a respins ferm aceste presupuneri, și a explicat că decizia sa a fost determinată de încrederea într-un proiect de succes, precum este cel al Barcelonei.

"Nu este o chestiune de bani, important este să observăm încrederea tuturor în acest proiect. Au spus toate aceste chestii ca să mă rănească. Dacă nu aș fi continuat, banii din contract mergeau la următorul antrenor. Deci este total nedrept să se spună asta"

"Proiectul nu s-a terminat, încă am puterea să continui. Iubesc clubul ăsta și îmi doresc să fac tot ce e mai bine posibil." a continuat Xavi.

