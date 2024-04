Mircea Rednic, mulțumit după victoria cu Oțelul Galați: "I-am certat puțin, la pauză"

"Bătrâna Doamnă" a făcut diferenţa graţie mutărilor realizate de Mircea Rednic la pauză. Kevin Luckassen a dat pasa de gol la reuşita lui Eric Johana Omondi (62), apoi acesta i-a întors serviciul vârfului olandez (78), iar Rareş Pop (81) a parafat victoria arădenilor.

Golul de onoare al gălăţenilor a fost înscris de italianul Juri Cisotti (90+4), la ultima fază a meciului. Oţelul avea patru victorii şi un egal în play-out până la meciul de la Arad.

În sezonul regulat, meciul direct de la Galaţi s-a terminat cu un egal (1-1), dar Oţelul s-a impus cu 4-2 în deplasare, în retur.

Ce a spus Mircea Rednic după victoria cu Oțelul Galați

"O victorie mare. Nu a fost o victorie neașteptată. În prima repriză, au avut (n.r. Oțelul) vreo câteva situații în care ne puteau marca goluri. Ne-a trecut glonțul pe la ureche în dese rânduri!

E o echipă foarte bună și bine pregătită. Oțelul este o echipă bine organizată și foarte omogenă. Și-au păstrat nucleul de jucători, după ce au promovat în SuperLigă.

Fizic, cred că am stat mai bine decât ei. Am gestionat bine meciul, în special în repriza a doua. L-am trecut pe Omondi în spatele lui Kevin și am reușit să îi blocăm.

Am observat că fundașii centrali ai Oțelului nu sunt de mare viteză și în felul ăsta am reușit să îi surprindem.

I-am certat un pic pe jucătorii lui UTA, la pauza meciului, și în repriza a doua au jucat mult mai bine. Este o victorie meritată.

Pentru moment suntem pe primul loc (n.r. în play-out). Asta ne-am și dorit! Obiectivul este realizat la UTA. Sunt trei puncte foarte importante.

Vreau să felicit jucătorii, staff-ul tehnic și suporterii. E altceva când ai suporteri în tribune. A fost o atmosferă foarte bună. Ne-au împins de la spate să obținem victoria.

La mine nu există relaxare. Trebuie să jucăm bine și în următoarele meciuri. Jucătorii trebuie să dea totul până la finalul campionatului. Eu mai am un sezon la Arad.

Mă simt foarte bine aici pentru că sunt iubit la UTA. Orice antrenor își dorește o astfel de atmosferă, cum e la Arad", a declarat tehnicianul, la finalul meciului.