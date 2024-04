Rafael Nadal (37 de ani, 512 ATP) a câștigat cu 6-1, 6-0 meciul jucat împotriva tânărului american, Darwin Blanch, în vârstă de numai 16 ani. Partida a contat pentru primul tur al competiției ATP Masters 1000 de la Madrid.

Clasat pe locul 1028 în ierarhia mondială, nord-americanul are nouă victorii și nouă eșecuri în ITF și ATP în 2024, dar nu a avut nicio șansă împotriva tenismenului din Manacor.

The slide. The anticipation. The guile. ????@RafaelNadal playing tennis on a clay court will always be special to witness... pic.twitter.com/fpVOiSlitJ