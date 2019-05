Ca sa-i faca pe plac sotiei, Icardi a renuntat de tot la haine!

Icardi si sotia Wanda se intrec in fotografii pe conturile de socializare. A venit randul fotbalistului sa posteze fotografii cu el... gol pusca! Icardi are corpul plin de tatuaje. In urmatoarele zile, argentinianul va decide daca ramane la Inter sau pleaca. Juventus si Real il vor.

