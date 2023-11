În martie 2023, Sport.ro prezenta în exclusivitate povestea lui Elis Ștefan Bishesari, fotbalist născut la Stockholm din mamă româncă și tată iranian, care evoluează la IFK Goteborg, singura echipă suedeză care a câștigat un trofeu european (Cupa UEFA, în 1982 și 1987, la care se adaugă și două semifinale în Cupa Campionilor Europeni/Liga Campionilor, în 1986 și 1993 - locul 2 în una dintre cele două grupe de la ediția inaugurală Champions League, echivalent cu o semifinală).

Portarul în vârstă de 18 ani a participat în vara lui 2019 la acțiunea de selecție organizată de Federația Română de Fotbal la Mogoșoaia și Buftea pentru copiii născuți în 2005, nu a fost însă convocat ulterior la ”tricolori” și în scurt timp a devenit portarul titular al naționalelor de juniori ale Suediei la categoriile Under 17, Under 18 și, acum, Under 19.

În 2022 a fost integralist în poarta Suediei în toate cele nouă meciuri oficiale jucate de naționala Under 17, inclusiv la turneul final al Campionatului European.

Iar miercuri seara și-a făcut debutul oficial la naționala Under 19 a Suediei, în turneul de calificare la Campionatul European din 2024: Elis a fost căpitanul naționalei scandinave în primul meci din grupă, un 1-2 cu Elveția (următoarele adversare sunt Liechtenstein și Italia).

”Pentru noi este o onoare că Elis a fost desemnat căpitan al naționalei”

”Pentru noi, familia lui, este o onoare că Elis a fost desemnat căpitan al naționalei. În plus, acest lucru vine după ce acum două zile a câștigat premiul de cel mai bun portar al anului 2023 din Suedia la categoria Under 19”, a declarat pentru Sport.ro Mihaela Bishesari, mama fotbalistului.

Bishesari a fost desemnat cel mai bun goalkeeper din P19 Allsvenskan (campionatul de tineret al Suediei), juriul justificând astfel alegerea făcută:

"În 2023, Elis Bishesari a impresionat atât la Under 19, cât și la națională. El bate la poarta primei echipe a lui IFK Göteborg și este inclus în mod constant în lotul pentru meciurile oficiale ale alb-albaștrilor din Allsvenskan (n.r. - prima ligă din Suedia).

Elis impresionează prin modul său de a citi jocul, prin viteza de reacție și prin dorința permanentă de a se dezvolta.

Antrenorul său subliniază profesionalismul lui Elis, combinat cu un joc matur și un mare calm, în ciuda vârstei sale tinere".

Elis Ștefan Bishesari a vorbit cu Sport.ro despre experiența cu FRF de la Buftea

”A fost o mare onoare pentru mine când FRF m-a contactat pentru a-mi oferi șansa de a veni la Buftea, alături de alți jucători români care locuiesc și joacă în străinătate.

Pentru mine a fost o experiență deosebită, cu antrenamente și meciuri de neuitat, din care desigur am avut și ceva de învățat din fotbalul românesc.

Noi, românii care jucăm în străinătate, avem multe de împărtășit din experiențele noastre și mai ales din provocările și din dorințele noastre de a face performanță la echipele de club.

Din păcate nu cunosc cum au evoluat lucrurile la FRF după acea săptămână remarcabilă”, declara Elis în dialogul cu Sport.ro din luna martie.