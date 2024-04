Lionel Messi, peste Cristiano Ronaldo! Recordul pe care l-a stabilit după victoria lui Inter Miami în MLS

Nesfârșita dispută Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo continuă, iar argentinianul i-a luat din nou fața portughezului. Campionul mondial a mai câștigat o dispută în duelul cu jucătorul de la Al Nassr.

Inter Miami continuă să avanseze în Conferinţa de Est a MLS, după ce a învins pe teren propriu pe Nashville, în etapa a 10-a, scor 3-1, graţie unei duble a lui Lionel Messi.

Argentinianul a marcat nouă goluri în tot atâtea meciuri jucate până acum, în acest sezon. Cu 18 puncte din zece meciuri, Inter Miami are două puncte avans faţă de New York RB.

În urma celor două reușite, Lionel Messi a ajuns la 830 de goluri marcate de-a lungul carierei, în 1056 de partide, fiind jucătorul care bifează această bornă în acest număr de meciuri, cu 100 mai puține decât Cristiano Ronaldo, care ajunsese la 830 de goluri în 1156 de partide.

Totuși, atacantul portughez este lider în clasamentul celor mai multe goluri înscrise, 885, la Sporting Lisabona, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr și naționala Portugaliei.

Lionel Messi has now scored 830 career goals, doing so in 100 fewer games than Cristiano Ronaldo ????⚽️ pic.twitter.com/Pe27jnirTn