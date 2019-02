Un lucru e sigur! Dinamovistii au ochi la fotbalistii cu sotii MODEL :) Cum arata blonda lui Mamoutou N'Diaye, fosta concurenta la Miss Belgia

Slovacul Adam Nemec a plecat de la Dinamo cu tot cu frumoasa Zuzana Kollarova, dar dinamovistii nu au ramas fara muza! Un alt fotbalist adus de Rednic se lauda cu o sotie top model!

Mijlocasul Mamoutou N'Diaye, adus de Rednic in aceasta iarna la Dinamo, a venit in Romania impreuna cu frumoasa lui sotie. In varsta de 28 de ani, Mamoutou, belgian cu origini maliene, este casatorit cu Lindsey Van Gele, cea care dupa casatorie s-a convertit la Islam si si-a luat numele Aisha!

Sotia mijlocasului este fosta concurenta la Miss Belgia si a fost cu totul cucerita de acesta in vremea cand el evolua in campionatul belgian.

Lindsey a decis sa isi ia numele Aisha dupa casatorie: "Un mariaj civil nu a fost indeajuns pentru mine, am vrut sa avem parte si de ritualul religios. Mi-am dorit aceasta schimbare", a spus ea in presa belgiana, dupa ce s-a convertit la Islam.