Rafael Nadal, la vârsta de 37 de ani și cu 22 de titluri de Grand Slam în palmares, se va confrunta cu Darwin Blanch.

La momentul nașterii adversarului său, în septembrie 2007, spaniolul câștigase deja de trei ori Roland Garros-ul. Această discrepanță în experiență și realizări face ca duelul dintre cei doi să fie unul extrem de neobișnuit la acest nivel competitiv.

Blanch, un tânăr cu un potențiaș imens, din Florida, vine pe terenul de la Madrid cu un wild-card, deși are la activ doar un singur meci în cariera sa profesională. Cu toate acestea, el a demonstrat deja potențialul său, ajungând în semifinalele Roland Garros-ului și Wimbledon-ului pentru juniori în anul precedent.

În plus, în februarie 2022, Blanch a devenit al doilea cel mai tânăr jucător care a obținut un punct în clasamentul ATP, subliniindu-și astfel abilitățile precoce în tenisul profesionist. Provocarea cu Nadal vine ca un nou test pentru talentul său în ascensiune.

Pe lângă talentul său în tenis, Blanch are și o conexiune specială cu Spania, fiind jumătate spaniol din partea tatălui său, drept pentru care și sportivul este socotit pe jumătate iberic.

Darwin Blanch a avut o reacție amuzantă când și-a dat seama că va juca împotriva lui Rafa Nadal în primul tur de la Madrid.

Pe rețelele sale de socializare, tânărul tenismen a postat un mesaj de spaimă, având în vedere că este abia al doilea său meci profesionist.

"Oameni buni, joc împotriva lui Nadal, ce naiba?" a fost mesajul postat de Blanch.

