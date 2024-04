Catalanii au fost eliminați din UEFA Champions League, iar în La Liga au rămas doar cu șanse teoretice, având în vedere că au pierdut derby-ul cu Real Madrid, scor 3-2, și sunt acum la 11 puncte de primul loc. Viitorul antrenorului Xavi a fost pus în ultimele luni sub semnul întrebării.

Conducerea a insistat ca antrenorul de 44 de ani să rămână la echipă și din sezonul următor, mai ales că cele două părți sunt legate de un contract valabil până în 2025. În cele din urmă, Xavi s-a răzgândit și a decis să rămână la echipă.

Jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat că Xavi s-a decis să continue la Barcelona după întâlnirea pe care a avut-o în această seară cu președintele Joan Laporta.

În ultimele săptămâni, spaniolii au anunțat că Xavi a pus o serie de condiții pentru a rămâne la club. În primul rând, antrenorul nu ar vrea să piardă ”jucători-cheie” în următoarea perioadă de mercato, chiar dacă pe adresa clubului ar veni oferte pentru aceștia.

???? BREAKING: Xavi has decided to change his mind and STAY as Barcelona manager!

After tonight’s meeting and Laporta insisting for him to stay, Xavi accepts Barça conditions and will continue as head coach.

Formal steps to follow. pic.twitter.com/uVShukTnRO