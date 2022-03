Război în Ucraina! Armata lui Putin ucide copii și civili, maternitățile și stadioanele au devenit țintele bombelor, hackerii Anonymous fac ravagii în Rusia

PRIMA PARTE I Război în Ucraina! Copii uciși, frații Klitschko luptă în stradă, Putin ”denazifică” Ucraina cu neo-naziștii de la Wagner Group, Rusia nu mai există în sport

A DOUA PARTE I Război în Ucraina! Armata lui Putin ucide civilii din orașe, patronul lui Șahtior Donețk susține cu bani armata ucraineană, gesturi curajose ale fraților Klitschko

În dimineața zilei de joi 24 februarie, Rusia lui Vladimir Putin a invadat Ucraina. Sport.ro vă prezintă în format liveblog ultimele știri din țara vecină.

* S-au încheiat negocierile Rusia-Ucraina. Declarație halucinantă a ministrului de externe Lavrov: ”Nu plănuim să atacăm alte ţări. Noi nu am atacat nici Ucraina”

* Abramovich, sancționat de Marea Bitanie ca parte a acțiunilor împotriva oligarhilor ruși! Vânzarea clubului Chelsea a intrat în impas

* După discursul manifest contra războiului, Gică Hagi sprijină copiii din Ucraina! Doi juniori se pregătesc cu Farul Constanța

* Rachete înfipte în gazon și distrugeri la stadionul clubului ucrainean FC Chernigiv!

* Exod al afaceriștilor ruși în Dubai! Oligarhii își ascund averile de teama războiului și a sancțiunilor occidentale

* Pilot din Formula 1, pe lista oligarhilor ruși sancționați de Uniunea Europeană pentru legături cu Putin!

* Fac ravagii! Hackerii Anonymous au spart baza de date a Departamentului de Proiecte Informaționale din Rusia: ”V-am făcut o copie de rezervă!”

* Cel puțin un copil a murit în urma bombardamentului rușilor asupra maternității din Mariupol, au declarat autoritățile locale pentru BBC. Conform primăriei, 1207 civili au fost uciși în cele nouă zile de când orașul este bombardat de armata lui Putin

Yesterday, civilians in #Mariupol were buried in mass graves, because the incessant shelling made it impossible to bury them any other way. pic.twitter.com/5W1Tvmi5TE