"Unul dintre cele mai bune interviuri din toate timpurile". Ce a spus Vitali Klitschko în 12 secunde s-a viralizat în timp record

Cei doi sunt prezențe constante pe rețelele de socializare, acolo unde oferă informații legate de situația din Ucraina. Pe lângă mesajele oferite prin intermediul acestei variante, Vitali Klitschko păstrează o strângă legătură cu jurnaliștii prezenți în Kiev.

În timp ce se plimba prin oraș pentru a vedea care sunt pagubelele după cele mai recente bombardamente din partea rușilor, Vitali Klitschko a avut un răspuns puternic la una dintre întrebările puse de un corespondent străin.

Acesta i-a sugerat fostului boxer că sunt vizate doar ținte militare din Ucraina, moment în care Vitali Klitschko îi arată un bloc lovit și răspunde: "Bullshit! Unde este ținta militară? Această clădire este o țintă militară?".

Reacția primarului a fost apreciată în întreaga lume și s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare, unde a fost numit "unul dintre cele mai bune interviuri din toate timpurile".

One of the all-time greatest interviews. pic.twitter.com/D7HqCeDNdy