Primele imagini cu Abramovich după ce a fost sancționat de guvernul britanic. Unde a fost pozat oligarhul rus în urmă cu câteva ore

Campioana Europei trece printr-o perioadă dificilă, după ce Roman Abramovich, oligarhul rus care o conduce pe Chelsea, a fost sancționat de guvernul britanic din cauza relației pe care o are cu Vladimir Putin.

The Athletic a anunțat că Guvernul din Marea Britanie a decis să îi permită lui Roman Abramovich să vândă clubul, în urma "unor discuții avute cu Raine", banca din Statele Unite ale Americii care se ocupă de această operațiune.

Vânzarea lui Chelsea va fi acceptată de autoritățile din Marea Britanie doar dacă patronul rus va putea demonstra Guvernului că "nu a beneficiat personal în urma acestei tranzacții".

Roman Abramovich a fost fotografiat pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, iar la scurt timp a decolat spre Istanbul, de unde a zburat la destinația finală, în Moscova.

Omul de afaceri este unul dintre cei șapte miliardari ruși care au fost sancționați de guvernul britanic.

