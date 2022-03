„Sunteţi de acord cu așa ceva?!” Lituania, modalitate inedită de a le arăta rușilor atrocitățile din Ucraina

Ruşii care traversează Lituania cu trenurile având ca destinaţie enclava rusă Kaliningrad pot să vadă începând de vineri fotografii mari cu distrugerile produse de armata lor în Ucraina, afişate într-o gară din Vilnius, potrivit AFP.

Pe baza unui acord de facilitare a tranzitului, o sută de trenuri traversează în fiecare lună Lituania, transportând ruşi cărora le este interzis să coboare pe teritoriul acestei ţări baltice.

Douăzeci şi patru de fotografii cu cartiere bombardate din Kiev şi Mariupol au fost instalate la nivelul ferestrelor, pe platforma unde opresc trenurile pentru a le permite cetăţenilor din UE să coboare sau să urce.

„Astăzi, Putin ucide populaţia paşnică în Ucraina. Sunteţi de acord cu așa ceva?”, este scris pe unele fotografii.

An exhibition of 24 images of the war in Ukraine has been set up at Vilnius station in Lithuania to be directly visible from transit trains between Moscow and the Russian exclave of Kaliningrad. Trains are being slowed to give their Russian passengers time to view the images. pic.twitter.com/zVT2rux9f5