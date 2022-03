Ce lovitură! Anonymous a îngenuncheat cea mai mare companie de televiziune din Rusia. Informații sensibile extrase

Cel mai important grup de hackeri din lumea liberă au anunțat că au spart baza de date a celei mai importante companii de televiziune și de radio din Rusia, VGTRK.

NB65 (Network Battalion 65), grup afiliat Anonymous a anunțat pe contul oficial de Twitter că a pătruns în baza de date a VGTRK și a sustras 850 de GB de date, care vor fi oferite publicului prin intermediul DDoSecrets.

„Cantitatea totală de date care este pregătită pentru a fi făcută publică este de 870 GB. DDoSecrets o va lansa în curând”, se mai specifică în comunicat.

#Anonymous Network Battalion 65 (@xxNB65) is dropping 870GB worth of leaks from VGTRK (All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company) and will be releasing it under DDoSecrets[.]com #OpRussia https://t.co/ZjogefeWrS