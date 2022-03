Atitudine puternică! Rusoaica Vera Zvonareva a apărut la Miami cu un mesaj scris cu markerul pe echipament

Rusoaica Vera Zvonareva a fost învinsă la turneul de la Miami de Danielle Collins, scor 1-6, 4-6, în turul al treilea, dar intrarea sa pe teren i-a făcut imediat pe fotoreporteri să fie atrași de un amănunt de pe echipamentul său.

În contextul în care sportivii din Rusia nu au voie să evolueze la turnee sub steagul țării lor, de când Vladimir Putin a ordonat invadarea Ucrainei, mai multe staruri au lansat mesaje de pace.

Anna Kalinskaya (Rusia) și-a inscripționat recent un mesaj pe pantofii cu care juca, iar ieri, în turul al treilea la Miami, Vera Zvonareva (38 de ani) și-a scrijelit pe șapcă mesajul "No war!" (Nu războiului!)

Detaliul a fost imediat identificat și de regizorul transmisiei care a oferit câteva cadre cu piesa vestimentară a sportivei în vârstă de 37 de ani.

În urmă cu două săptămâni, la Indian Wells, rusul Daniil Medvedev și bielorusa Arina Sabalenka au intrat pe teren cu mesaje în care-și exprimau clar dorința ca războiul din Ucraina să se încheie.

Russian tennis player Vera Zvonareva (#40 in the world rankings, 2x Grand Slam finalist) has “NO WAR” written in marker on her visor today in #WTAMiami #MiamiOpen ????????????☮️ pic.twitter.com/NuCGG9EqG4