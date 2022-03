Fac ravagii! Hackerii Anonymous au spart baza de date a Departamentului de Proiecte Informaționale: „V-am făcut o copie de rezervă!” :)

După ce au doborât peste o sută de site-uri ale insitituțiilor publice din Rusia, au piratat televiziunile controlate de stat în Rusia și au difuzat imagini reale cu războiul din Ucraina, hackerii Anonymous i-au mai dat o lovitură de proporții lui Putin.

Aceștia au atacat serverele Departamentul de Proiecte Informaționale și au sustras toată baza de date cu informații sensibile.

„Noi, GhostSec, am decis să ne autodepășim și să *** Departamentul de Proiecte Informaționale al Rusiei, în sprijinul fraților și surorilor noastre din Ucraina.

De asemenea, ne-a fost teamă ca acele date să nu fie șterse din greșeală, motiv pentru care am făcut noi o copie de rezervă pentru voi. Dați-ne de știre dacă aveți nevoie de ceva.

Ah, era să uităm, domeniul omk.ru a fost și el doborât.

Dragă Rusia, ne ascundem prin sistemul tău. Vino și găsește-ne”, a fost mesajul grupului de hackeri GhostSec, parte a Anonymous.

#Ghostsec / #Anonymous message: https://t.co/QOg0ZO8d30 domain and Department of Information Projects in #Russia have been hacked. We left them a few surprises in their system ???????????? pic.twitter.com/uO29rxqSaT