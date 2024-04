Florin Răducioiu a dezvăluit echipa la care a primit cel mai mare salariu din carieră 

Arena Sport.ro e difuzată de VOYO și Sport.ro în fiecare joi, de la ora 9:00.

Mereu cu zâmbetul pe buze și dispus să istorisească fiecare capitol al carierei, Florin Răducioiu a fost protagonistul unei emisiuni de colecție, joi dimineața, pe Sport.ro și VOYO. A vorbit despre începuturile sale la Dinamo, despre marele atacant Marco van Basten, cu care a fost coleg la AC Milan, dar a discutat și despre șansele naționalei la Campionatul European din Germania, transmis începând cu 14 iunie de Pro TV, Pro Arena și VOYO.

Florin Răducioiu, atacant care a evoluat în TOP 5 campionate ale Europei, a jucat și în Primera Division, la Espanyol, într-o perioadă în care gruparea din La Liga era înțesată de vedete. La Espanyol, fostul jucător școlit la Dinamo a primit și cel mai mare salariu din carieră.

"La Espanyol am avut cel mai mare contract din carieră 850.000 de dolari pe an, la AC Milan am avut 600.000 de dolari pe an. Mauricio Pochetino era colegul meu de cameră (n.r.: la Espanyol Barcelona). Era deja un antrenor în echipă, deja vorbea, 'faceți aia, hai să ne închidem...hai să...", a declarat Florin Răducioiu, la emisiunea Arena Sport.ro, moderată de Cătălin Oprișan.



Florin Răducioiu și Mauricio Pochettino, la Espanyol Barcelona

Răducioiu, de neoprit la CM 1994

Florin Răducioiu a fost un nume cu greutate în Generația de Aur. În 1993 a intrat în istorie după ce a devenit primul român care marchează patru goluri într-un singur meci pentru echipa națională. A reușit această performanță într-o partidă disputată împotriva Insulelor Feroe.

În preliminariile pentru Campionatul Mondial din 1994 a marcat de nouă ori. Nici la turneul final nu a dezamăgit. În SUA, Răducioiu a înscris patru goluri și a fost cel mai bun marcator al Generației de Aur la acel turneu final. România a înregistrat atunci cea mai bună performanță de la un turneu final, calificarea în sferturi.

De asemenea, el a înscris și unicul gol al României de la EURO 1996, contra Spaniei. Acela a fost ultimul său gol pentru echipa națională.

* Florin Răducioiu

Dinamo: 29 de goluri (76 de meciuri)

Bari: 5 goluri (30 de meciuri)

Verona: 2 goluri (30 de meciuri)

Brescia: 13 goluri (29 de meciuri)

AC Milan: 2 goluri (7 meciuri)

Espanyol Barcelona: 16 goluri (46 de meciuri)

West Ham: 2 goluri (11 meciuri)

Espanyol: 5 goluri (10 meciuri)

Stuttgart: 4 goluri (19 meciuri)

Brescia: 5 goluri (37 meciuri)

Dinamo: 1 gol (8 meciuri)

AS Monaco: 2 goluri (12 meciuri)

Creteil: 1 gol (9 meciuri)

Echipa națională: 21 goluri (40 meciuri)

Liga 1: 30 goluri (84 meciuri)