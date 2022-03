Încă o lovitură dată de hackerii Anonymous! Au 'spart' baza de date Nestle, după ce compania a refuzat să încheie colaborările cu Rusia 

Ucrainenii au reușit să țină piept militarilor ruși timp de o lună și încă se luptă pentru a-și apăra țara, în ciuda faptului că Rusia nu își oprește asaltul. După războiul declanșat la ordinele președintelui de la Kremlin, prezentat în Rusia sub formă de „operațiune militară”, majoritatea puterilor lumii și-au unit puterile pentru a aplica sancțiuni drastice Rusiei.

Companiile importante și-au încheiat activitatea din Rusia, însă nu toate au urmat aceeași cale. Cea mai mare companie de mâncare din lume, Nestle, a decis să își păstreze activitate în Rusia, în continuare.

În sprijinul Ucrainei au sărit imediat și hackerii din gruparea Anonymous, care au declarat „război cibernetic” Rusiei. De atunci, hackerii au reușit să spargă site-uri rusești importante, dar și televiziunea de propagandă din Rusia, difuzând imagini reale cu războiul din Ucraina.

De această dată, cei din Anonymous au 'spart' baza de date Nestle, după refuzul de a închide sucursala din Rusia, publicând peste 10GB de informații ce conțineau email-uri, parole și date despre clienții Nestle.

JUST IN: The #Anonymous collective has leaked the database of the largest food company in the world, Nestlé. Leaked 10GB data of emails, passwords, Nestlé business costumers, etc. #OpRussia #boycottnestle #PullOutOfRussia pic.twitter.com/rvVkn0ygxj