"Cu ei am muncit ani de zile!" Piţurcă susține că el i-a făcut mari pe Rădoi și compania: "Era greu să ajungă fotbalişti"

Potrivit fostului selecționer al României, care s-a aflat și pe banca FCSB-ului în trei rânduri, Rădoi, Neşu sau Paraschiv nu ar fi ajuns niciodată fotbaliști mari dacă nu i-ar fi antrenat el.

FCSB reușea în 2006 să se califice în semifinalele Cupei UEFA, unde a pierdut în fața lui Middlesbrough 1-0 (tur), 2-4 (retur).

"Nici nu trebuia să-mi pui întrebarea asta. Aş da orice să mai pot să joc. Orice elev de-al meu pe care l-am avut ca jucător l-am învăţat tot timpul că oricât mai are timp de jucat, să joace. Nu o să te mai întâlneşti niciodată cu asta.

Mi-a plăcut cariera de jucător. Nici nu se pune problema. Ca antrenor n-am obţinut mare lucru. Ca antrenor, campionate, să câştigi Liga Campionilor, un campionat european. Sau să laşi în urma ta ceva. Din punctul ăsta de vedere, eu sunt mândru.

Pițurcă: "Cu ei am muncit ani de zile!"

Eu am muncit cu echipele la care am fost. Dacă iau Steaua (n.r. - FCSB) cu care Oli a ajuns în semifinale, cu mulţi dintre jucătorii care au jucat atunci eu am muncit vreo patru ani şi ceva cu ei. Era greu să ajungă fotbalişti mari Rădoi, Neşu, Paraschiv. Cu ei am muncit ani de zile.

La noi, în România, din păcate, nu se mai munceşte astăzi. Se vine o oră şi se pleacă de la stadion. Ăsta e şi motivul pentru care mulţi jucători talentaţi de la noi se pierd sau merg în străinătate şi nu pot să dea randament. Nu se pot lupta. La noi, jucătorii care vin de la juniori sunt neinstruiţi, nepregătiţi fizic, psihic.

Eu cred că un antrenor bun la un club trebuie să munceasc doi-trei ani pe rupte cu ei. Altfel, rămânem tot la nivelul la care suntem", a spus Victor Pițurcă la Orangesport.

Pițurcă a strâns 40 de meciuri pe banca FCSB-ului, timp în care a înregistrat 23 de victorii, 14 remize şi trei eşecuri.