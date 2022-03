Kickboxer ucrainean ucis în război! Lupta în controversatul Batalion Azov, format de ultrașii neo-naziști de la Metalist Harkov

Presa de la Kiev a anunțat luni dimineață că kickboxerul ucrainean Maksym Kahal a decedat în războiul declanșat de Rusia.

Sportivul făcea partea din Batalionul Azov și a fost omorât de ruși în luptele purtate pentru orașul Mariupol, precizează Kyiv Post.

Batalionul Azov este un fost grup maramilitar controversat, cunoscut inclusiv pentru simpatii neo-naziste!

A fost alcătuit inițial din ultrașii de la echipa de fotbal Metalist Harkov și ulterior integrat Gărzii Naționale a Ucrainei după anexarea Crimeei de către Vladimir Putin.

Din Batalionul Azov fac parte nu doar ucraineni, ci și ruși sau americani. În ciuda legăturii cu neo-nazismul, inclusiv evrei sau musulmani sunt membri ai regimentului, conform presei occidentale!

#Ukrainian kickboxer Maksym Kahal protected #Ukraine in the battalion "Azov" and has been murdered in the battle for Mariupol. pic.twitter.com/M27AxRbjph