A renunțat la cel mai tare meci al carierei pentru a rămâne pe front în Ucraina! Boxerul care a refuzat să își părăsească țara 

Promotorul Bob Arum a dezvăluit recent că a primit acordul guvernului Ucrainei pentru ca Vasiliy Lomachenko, aflat pe front, pentru a se lupta cu armata rusă care i-a invadat țara la ordinele lui Vladimir Putin, să plece și să se pregătească de meciul cu George Kambosos.

Australianul deține trei centuri mondiale la categoria ușoară, obținute după victoria în fața lui Teofimo Lopez. Lomachenko a fost considerat o bună perioadă de timp cel mai bun boxer pe categoria sa, iar lupta cu Kambosos reprezenta șansa sa de a reveni în top.

Ministrul culturii din Ucraina a fost de acord ca Lomachenko să plece din Ucraina pentru a se lupta cu Kambosos, primind aprecieri din partea cabinetului președintelui Zelenski, însă boxerul ucrainean a refuzat. Lomachenko nu a dorit să își părăsească țara, preferând să se lupte pentru ea la propriu, pe front.

La aflarea veștilor că Lomachenko a refuzat să părăsească Ucraina, preferând să își apere țara, George Kambosos a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în care își arată sprijinul pentru boxerul ucrainean.

„Vasiliy Lomachenko, îți respect decizia și o înțeleg în totalitate, mă rog pentru tine și pentru țara ta. Ai grijă de tine și după ce șterg podeaua cu Devin, vom face o luptă între doi campioni adevărați. Fii binecuvântat!”, a scris australianul.

@VasylLomachenko I respect your decision and I totally understand and I pray for you and your country ???????????????? please stay safe and once i wipe the floor with Devin, we will make this fight between two real champions. God bless