Putin, apariție de mii de dolari la un concert dedicat anexării Crimeei! Rușii au anunțat cât a costat ținuta președintelui + Discursul, întrerupt de televiziunea rusă 

Vladimir Putin se luptă să 'distragă' poporul rus de la războiul din Ucraina, pe care îl prezintă drept un „exercițiu militar”. Astfel, președintele de la Kremlin a organizat un concert pe stadionul Lujniki, cu ocazia „Zilei reunificării Crimeei cu Rusia”.

Președintele Rusiei a fost prezent pe stadion, acolo unde a susținut și un discurs, care a ridicat semne de întrebare. În timp ce vorbea, imaginile transmisiunii care se anunța a fi în direct au dispărut brusc, în cadru apărând un moment artistic.

Transmission of Putin’s speech suddenly cuts. Funny business with Russian TV. Kremlin can’t help itself. pic.twitter.com/VrT9SMOonO — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 18, 2022

Here's video of Putin suddenly vanishing mid-sentence. Where is he?! pic.twitter.com/c6VqE6GG3s — max seddon (@maxseddon) March 18, 2022

Vladimir Putin, geacă de 15.000 de dolari la discursul din Moscova



Presa din Moscova a analizat apariția președintelui Vladimir Putin, iar conform MoscowTimes, geaca purtată de șeful de la Kremlin este de la Loro Piana, renumit brand italian, iar prețul acesteia este de aproximativ 15.000 de dolari.