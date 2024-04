Ce lovitură! FC Bayern vrea să transfere fotbalistul evaluat la 110.000.000€

După 30 de etape, ”bavarezii” au înregistrat 21 de victorii, trei rezultate de egalitate și șase înfrângeri și se clasează la 14 lungimi de liderul Bayer Leverkusen, care și-a adjudecat deja matematic titlul în campionatul Germaniei.

Conform informațiilor oferite de jurnalistul Florian Plettenberg, FC Bayern Munchen vrea să-l aducă în Bavaria pe Florian Wirtz în 2025, având în vedere că jucătorul a decis să rămână la Leverkusen și în următoarea stagiune.

Florian Wirtz este cotat la 110 milioane de euro de site-urile de specialitate. Se află la Leverkusen din iulie 2020 și mai are contract cu echipa din Bundesliga până în iunie 2027.

????Florian #Wirtz, top target for FC Bayern in 2025 as he will stay in Leverkusen for one more season!

Uli Hoeneß has spoken about Wirtz, told @faznet: „We can spend 100 million euros once for a Harry Kane, maybe once more for a German player, but not four or five times.“

