Cea mai mare lovitură a hackerilor Anonymous, confirmată! 28 GB de date au fost sustrase

Unul dintre grupurile afiliate Anonymous, care se semnează pe Twitter @Thblckrbbtworld a scurs pe internet 28 GB de date ale Băncii Centrale a Rusiei în sprijinul Ucrainei.

Cei de la Anonymous au anunțat că vor sparge serverele Băncii Centrale a Rusiei, iar cei de la hackread.com confirmă atacul. Hackul a fost efectuat în cadrul operațiunii „OpRussia”, în semn de protest față de agresiunea rusă în Ucraina.

@Thblckrbbtworld a scurs 28 GB de date ale Băncii Centrale, care sunt acum disponibile pentru descărcare publică.

⚡️ An #Anonymous affiliate has announced hacking the Central Bank of Russia and leaked 28GB worth of highly sensitive data - The hack comes from #OpRussia in support of #Ukraine .

Distributed Denial of Secrets (aka DDoSecrets), o organizație non-profit, a anunțat că va arhiva pe site-ul său toate datele piratate de Anonymous.

@YourAnonNews, unul dintre conturile cele mai reprezentative din social media ale Anonymous, a confirmat lovitura. „Hack-ul Băncii Centrale Ruse este confirmat și va fi disponibil public în curând prin DDoSecrets”.

Este de remarcat faptul că, pe 23 martie 2022, Anonymous a susținut că a spart Banca Centrală a Rusiei și a furat 35.000 de fișiere. Grupul a continuat susținând că „acum avem secretele tale economice, vei tremura de frică, Putin”.

????MESSAGE FROM #ANONYMOUS RABBIT:

"People shouldn't be afraid of their government, governments should be afraid of their people."

The Central Bank of Russian Federation leak (28 GB) has been published by Anonymous❗️#Ukraine #OPRussia

???? pic.twitter.com/BJJBMpZESZ