Anonymous îi ia peste picior pe hackerii ruși, care s-au lăudat că i-au doborât site-ul: "Ce drăguți sunt!" :)

În replică, propaganda rusă a anunțat că site-ul celor de la Anonymous au fost doborât de hackerii ruși.

Atât doar că Anonymous a susținut, astăzi, că nu deține un site oficial. Nici nu ar avea cum, ținând cont că reprezintă o entitate secretă.

„Priviți cât de drăguți sunt hackerrii pro-ruși care pretind că ne-au doborât site-ul nostru web. Faza e că Anonymous nu are un site oficial. Ei nu știu să facă decât propagandă.

Tu există un site... nu există un cont pe Facebook, Tiktoc, Instagram... Nici GAB, Tinder, Spotify sau nici măcar Youtube (nici măcar contul „verificat”)

Nu există nicio pagină web oficială care să ne aparțină. Ne găsiți doar aici, pe Twitter”, au scris cei de la Anonymous într-un mesaj publicat pe Twitter.

Look, it's cute pro-Russian hackers claimed to have taken down our website, the thing is, Anonymous has no official website. It's just more propaganda on their part.