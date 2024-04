Legendarul atlet sud-african a fost condamnat la 13 ani de închisoare în 2016, după ce și-a ucis iubita, pe Reeva Steenkamp.

Fostul campion paralimpic a împuşcat-o pe Reeva Steenkamp de Ziua Îndrăgostiţilor, în 2013, în locuinţa sa din Pretoria, Africa de Sud. Sportivul a suținut că și-a confundat partenera cu un hoț și a tras cu arma prin ușa de la baie.

Totuși, procurorii au ajuns la concluzia că uciderea Reevei Steenkamp a fost premeditată, iar Pistorius a împușcat-o pe femeie după aceasta s-a închis în toaletă în urma unei certuri.

După ce a fost eliberat din închisoare, Pistorius s-a refugiat în locuința unchiului său din Pretoria. Eliberarea condiționată a fostului sportiv va expira în decembrie 2029. Până atunci, Pistorius va fi supus unor restricții și va fi supravegheat de serviciile corecționale. Pistorius trebuie să urmeze o terapie pentru problemele de furie și să presteze muncă în folosul comunității.

Oscar Pistorius a fost surprins de camerele de filmat pentru prima dată în ultimii nouă ani. Fostul atlet paralimpic a fost fotografiat în fața Departamentului de Servicii Corecționale. Pistorius, care în timpul petrecut în detenție a pus pe el câteva kilograme și a început să chelească și să încărunțească, nu s-a ferit de paparazzi și chiar a zâmbit la vederea aparatelor de fotografiat.

Ulterior, Pistorius s-a urcat într-un SUV și a demarat spre proprietatea unchiului său din Pretoria, care este practic o fortăreață. Vila este păzită de gardieni înarmați, garduri electrificate și câini de pază.

Oscar Pistorius seen in public for the first time, since his release from prison three months ago. pic.twitter.com/v5zKicQTEN